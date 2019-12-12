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  4. Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

, 6:38 Эфирная новость 35

О необходимости привлечения к ответственности госслужащих, которые хамят гражданам, высказался Владимир Путин.

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Фото, видео: ТАСС/Почуев Михаил, 5-tv.ru

Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению авторов, документ поможет остудить пыл зазнавшихся госслужащих, которые иногда позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес граждан.

Кроме того, он должен уравновесить россиян в правах, поскольку уже есть закон, предусматривающий наказание за оскорбление представителей власти. После доработки законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Ранее о необходимости наказания госслужащих, которые хамят гражданам, высказался Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как мэр Липецка нецензурно комментирует работы по благоустройству парка.

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