Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению авторов, документ поможет остудить пыл зазнавшихся госслужащих, которые иногда позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес граждан.

Кроме того, он должен уравновесить россиян в правах, поскольку уже есть закон, предусматривающий наказание за оскорбление представителей власти. После доработки законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Ранее о необходимости наказания госслужащих, которые хамят гражданам, высказался Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как мэр Липецка нецензурно комментирует работы по благоустройству парка.