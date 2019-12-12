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«Где воспитание?»: мать Эмина прилюдно сделала замечание знаменитому сыну

, 8:00 | Ниса Мурзанаева Видео 620

Российско-азербайджанский певец отпраздновал 40-летний юбилей.

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Фото, видео: Instagram @katyalelofficial, @eminofficial

Российско-азербайджанский музыкант и предприниматель Эмин Агаларов отметил 40-летний юбилей. День рождения у певца наступил 12 декабря, однако он отпраздновал его раньше. Видео с торжества в Instagram опубликовала поп-дива Катя Лель.

На кадрах мать Эмина Ирина Иосифовна поздравляет любимого сына с праздником. Родительница говорит, что не собирается хвалить наследника за его достижения в сфере бизнеса. По мнению женщины, главная победа певца в этом году — появление на свет его маленькой дочки.

«Этот год — самый лучший для тебя. С рождением твоей дочери, начиная с 31 декабря по сегодняшний день, ты превзошел самого себя», — сказала мама знаменитости.

Во время поздравления Эмин Агаларов начал что-то говорить, тем самым, перебив родительницу.

«Ты что перебиваешь? А где воспитание?» — прилюдно сделала замечание взрослому сыну Ирина Иосифовна.

В соцсети фанаты Эмина Агаларова присоединились к поздравлениям кумира и пожелали ему всяческих благ. Поклонники певца похвалили его маму за чудесные пожелание и за то, что до сих пор не перестает заниматься воспитанием сына.

«Умничка мама»;

«Мама — молодец!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец четверых детей Эмин Агаларов мечтает добавить в «команду» еще парочку.

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