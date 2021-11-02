Какую опасность таит дневной сон для здоровья человека
Ученые уверяют: любителей спать в светлое время суток чаще других поражает инсульт.
Фото: www.globallookpress.com /Polly Wreford, /Mark King, /Jürgen Müller, /57stock, /Martin Poole
Обнаружена опасность дневного и продолжительного сна, сообщает портал EurekAlert!. Результатами шестилетнего исследования поделились китайские ученые Университета науки и технологий в Ухане.
В эксперименте участвовали 31 тысяча 750 добровольцев. Их средний возраст составлял 62 года. Изначально у них не наблюдалось проблем со здоровьем, однако позже исследователи зафиксировали полторы тысячи случаев инсульта среди испытуемых.
Как показало анкетирование, 24% спали девять и более часов в сутки. Риск инсульта в их случае оказался выше на 23%, чем у людей, спавших по семь-восемь часов в сутки. Тех же, кто надолго ложился отдыхать днем, инсульт поражал чаще на 85%.
Ученые пришли к выводам, что люди среднего и старшего возраста должны поддерживать крепкий и умеренный сон.
Ранее 5-tv.ru писал, что снится человеку незадолго до смерти. Об этом рассказали американские ученые.
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