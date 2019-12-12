В Москве прощаются с Юрием Лужковым. Церемония проходит в Храме Христа Спасителя, который в 90-е был восстановлен по его инициативе. В 11 утра в там начнется отпевание. Его совершит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Прощание с Юрием Лужковым началось в семь часов утра. Его специально сделали пораньше, чтобы дать возможность с желающим сегодня попасть в Храм Христа спасителя. Но люди с цветами стали появляться здесь задолго до начала.



Перед рамками даже сразу образовалась небольшая очередь. Сегодня они встали пораньше, нашли, где до открытия метро можно купить цветы. Заранее изучили маршрут общественного транспорта. Движение в центре перекрыто. Но для москвичей очень было важно попрощаться со своим бывшим мэром.

Подробности в видеосюжете Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью главврача клиники в Германии, где умер Лужков. Медик рассказал об инфаркте бывшего мэра Москвы.