«Коридор свободы»: астролог назвал лучшие дни для зачатия ребенка в декабре

Астролог Лилия Любимова назвала числа декабря 2019 года, которые наиболее благоприятны для зачатия ребенка. По словам эксперта, важные для будущих родителей дни наступят сразу после солнечного затмения 26 декабря.

«У нас будет солнечное затмение. Очень благоприятными будут последние дни, буквально 30, 31 декабря. Это лучшее время для планирования расширения состава семьи. Потому что это начало лунного месяца. А солнечное затмение — это то же самое, что новолуние, только оно происходит определенным образом, вблизи кармических углов», — сказала специалист.

Лилия Любимова отметила, что в настоящее время зачатие неблагоприятно, потому что наступила фаза убывающей луны. Начинать работать над пополнением в семье следует исключительно на растущей луне. Астролог также рассказала, чего стоит ожидать от предстоящих солнечного (26 декабря) и лунного затмения (10 января).

«Между двумя затмениями есть прекрасный промежуток, так называемый, „коридор свободы“. Нам сопутствует удача, мы сами творцы своей судьбы. Для нас небо открывает возможности самостоятельно что-то улучшить или исправить. Это придется практически на самое начало нового года: 1, 2, 3 января», — сообщила астролог.

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