Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере увеличилось до шести

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до шести человек. По информации 5-tv.ru, члены экипажа судна, которые пытались самостоятельно потушить возгорание, получили легкие ожоги и надышались угарным газом.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в энергоотсеке судна во время сварочных работ в доке в Мурманске. Площадь возгорания на данный момент составляет 600 квадратных метров.

В ликвидации происшествия задействованы силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал к судоремонтному заводу, где произошло ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в момент инцидента на «Адмирале Кузнецове» работали более 400 человек.