В судостроительной корпорации прокомментировали пожар на авианесущем крейсере

Начальник пресс-службы АО «Объединенная судостроительная корпорация» прокомментировала пожар, произошедший на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Как сообщила Татьяна Ганьжина 5-tv.ru, возгорание вспыхнуло при проведении огневых работ в первом энергоотсеке судна в трюме отсека.

На данный момент на месте происшествия находятся пожарные расчеты. Все работники, находившиеся на борту корабля в момент инцидента, сейчас эвакуированы. Пои словам Ганьжиной, информация о пострадавших не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до шести человек. По предварительной информации, члены экипажа судна, которые пытались самостоятельно потушить возгорание, получили легкие ожоги и надышались угарным газом.