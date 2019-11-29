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«Чудо-папа»: Мельникова показала, как ее муж играет с годовалым сыном

, 7:06 | Карина Бернтгольц Видео 47

На своей странице в Instagram звезда сериала «Папины дочки» показала, как Артур Смольянинов проводит время с малышом.

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Фото, видео: Instagram @melnikovadsh

Российская актриса Дарья Мельникова, прославившаяся после съемок в сериале «Папины дочки», не скрывает от поклонников, что сейчас, прежде всего, занята воспитанием детей. Знаменитость подарила своему мужу Артуру Смольянинову двоих сыновей, младшему из которых недавно исполнился год.

В своем Instagram-аккаунте теледива показала, как звездный папа проводит время с малышом. На опубликованном фото актер подбрасывает вверх крохотного мальчика, на котором надета лишь футболка и подгузник.

Несмотря на то, что кадр был сделан со спины годовалого Марка, и разглядеть его лицо фанатам никак не удалось, пользователи не смогли скрыть умиления от такого трогательного фото. Больше всего комплиментов досталось Смольянинову, которого подписчики назвали настоящим «чудо-папой».

Instagram @melnikovadsh

«Какая милота!»

«С папой. Наконец-то дождались мы фото с папой!»

«Чудо-папа!»

«Просто прелесть!» — восхищались юзеры.

Впрочем, фолловеры не стали скрывать, что годовалый наследник Мельниковой уже давно покорил их сердце. Некоторые считают, что мальчик однозначно пойдет по стопам родителей. По крайней мере, знаменитости ему явно прививают любовь к творчеству. Например, накануне Дарья показала, как ее сын учится ловить ритм. Пока получается не очень хорошо, но малыш не сдается. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Мельникова показала новый образ.

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