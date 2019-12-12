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В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта

, 21:04 | Карина Бернтгольц 27

Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, сообщил, что в связи с подозрением в преступлении в его дворе будут проводиться обыски.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Украинский рок-музыкант Андрей Антоненко, выступающий под псевдонимом Riffmaster, попал под подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета. На своей странице в Facebook артист разместил пост, в котором сообщил, что в его дворе будут произведены обыски, и попросил о помощи.

«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп! (Помогите! — Ред.)», — написал исполнитель.

По информации РЕН ТВ, обыски будут проходить в Киеве по адресу Старовокзальная, 7в.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, подозреваемые в убийстве журналиста задержаны.

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