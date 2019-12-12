Ростислав Гольдштейн назначен врио губернатора Еврейской АО

Сенатор Ростислав Гольдштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В этом же документе была принята отставка Александра Левинталя.

Ростислав Гольдштейн в январе 2008 года был назанчен на должность председателя комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока. В декабре 2011 года его избрали депутатом Госдумы VI созыва. С 22 сентября 2015 года Гольдштейн стал членом Совета Федерации РФ от правительства Еврейской автономной области.

Сейчас Ростислав Гольдштейн проходит обучение на третьем потоке «школы губернаторов» — специальной программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Проект был запущен в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлен на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин принял отставку иркутского губернатора.