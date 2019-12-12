Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в этом качестве дал полноценное интервью одному из федеральных российских телеканалов.

«Главное, что мы все начали общаться», — сказал лидер Незалежной соведущему передачи «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Интервью было записано на полях встречи лидеров «нормандского формата» 9 декабря в Париже сразу после первой встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает «Экономика сегодня».

Полная версия интервью будет показана 15 декабря.

Кроме того, в ходе пресс-конференции по итогам саммита во французской столице украинский лидер пригласил российских журналистов к себе на родину, чтобы они смогли лично оценить ситуацию. Зеленский также отметил, что недоволен тем, как корреспонденты из РФ освещают события в Незалежной. Спустя два дня после саммита съемочную группу МИЦ «Известия» пустили на Украину.