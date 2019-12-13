Ясновидящая раскрыла секреты «зловещей» пятницы, 13-го

Боязнь пятницы, 13-го или «дня неприятностей» специалистами рассматривается, как целая фобия. В былые временами этому «синдрому» медики даже придумали название — параскаведекатриафобия.

Согласно распространенному, благодаря массе суеверий, мифу, в этот день нужно постоянно держать руку на пульсе и быть, что называется, начеку и готовым к любым неприятностям, а также стараться остерегаться разного рода неудач.

Если следовать народным поверьям, в пятницу, 13-го категорически нельзя играть свадьбы, покупать и продавать недвижимость, давать или брать в долг деньги, отправляться в дальнюю дорогу, начинать новые дела, стричь ногти и волосы, поминать черта, перестилать постель, красить волосы, гладить черных кошек, надевать вещи «ведьминских» цветов (рыже-коричневые оттенки — Прим.ред.), длительное время проводить у зеркала и ворожить.

По данным статистики, пятницы, 13-го больше всего на свете боятся англосаксы и их потомки — жители США и Великобритании. В этих странах нет 13 этажей, а также палат в больницах и мест в театрах с этим номером. Более того, в самолетах некоторых авиакомпаний за 12-м рядом следует 14-й.

Вслед за англоговорящими жителями Земли пятницу, 13-го опасаются французы и немцы. Даже такие известные на нашей планете личности, как Наполеон, Бисмарк, Гете, Рузвельт, Марк Твен и даже сам Зигмунд Фрейд относились к этому дню с крайней осторожностью. В общем и целом, представители каждого народа имеют в своей истории собственный миф о «зловещем дне».

Ясновидящая Лиана отмечает, что главным ужасом пятницы, 13-го является в первую очередь страх перед этим днем. Люди зачастую сами притягивают негативные последствия путем самовнушения.

Ведунья обратила внимание, что те, кто не испытывает опасений, будто бы отгоняют от себя все плохое. Только испуганный человек, ожидающий чего-то негативного, способен притянуть к себе то, чего он «ждет».

«Поэтому главная рекомендация по поводу пятницы, 13-го — не бояться ее. А вот как справиться со страхом, тема совсем другая и здесь подход индивидуальный. Одним достаточно правильно настроить себя, другим помогут успокоительные отвары трав, медитации или консультация специалистов. Легче всего верующим людям», — цитирует ясновидящую MK.RU.

По словам Лианы, в этот день стоит помолиться и попросить защиту у ангела-хранителя. В этом случае никакие темные силы не смогут испортить вам жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 13 декабря нежелательно принимать гостей.