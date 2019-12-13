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  4. Президент Чехии назвал Путина одним из самых влиятельных политиков

Президент Чехии назвал Путина одним из самых влиятельных политиков

, 9:37 | Василий Заика Видео 72

По мнению Милоша Земана, наряду с российским лидером на международной арене фигурирует председатель КНР Си Цзиньпин.

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Фото, видео: globallookpress.com / Kremlin Pool, /Lev Radin, /Zheng Huansong

Президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov назвал российского лидера Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых политиков. По мнению чешского лидера, наряду с президентом России на международной арене фигурирует председатель КРН Си Цзиньпин.

Помимо главы российского государства и первого лица Поднебесной, президент Чехии отметил влиятельность лидера США Дональда Трампа. При этом Милош Земан негативно отметил развязанную Соединенными Штатами «войну пошлин» со странами-членами Евросоюза и Китаем.

Кроме прочих, в список чешского лидера вошли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Боюсь, что я не найду никакой новой яркой звезды (на политическом небосклоне — Прим.ред.)», — цитирует Милоша Земана ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Чехии возмущен решением перенести в Праге памятник Коневу.

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