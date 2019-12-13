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  4. Насекомых, которые являются переносчиками холеры, нашли в бананах из Эквадора

Насекомых, которые являются переносчиками холеры, нашли в бананах из Эквадора

, 8:37 Эфирная новость 44

Россельхознадзор планирует ввести ограничение на ввоз фрукта из этой страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Monika Skolimowska

С прилавков российских магазинов могут исчезнуть бананы.

Россельхознадзор собирается ввести ограничение на поставки этого продукта из Эквадора. Причина — увеличение случаев, когда в партиях бананов из этой страны были обнаружены «мухи-горбатки».

Это опасные насекомые, способные вызывать серьезные заболевания у людей и домашних животных. Кроме этого мухи считаются переносчиками холеры.

Последний раз опасных насекомых нашил в бананах из Эквадора в Петербурге.

В Россельхознадзоре заявили, что запрет будет введен в случае появления еще одной такой партии опасных продуктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медики заявили об опасном для мозга химикате в мандаринах.

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