Насекомых, которые являются переносчиками холеры, нашли в бананах из Эквадора

С прилавков российских магазинов могут исчезнуть бананы.

Россельхознадзор собирается ввести ограничение на поставки этого продукта из Эквадора. Причина — увеличение случаев, когда в партиях бананов из этой страны были обнаружены «мухи-горбатки».

Это опасные насекомые, способные вызывать серьезные заболевания у людей и домашних животных. Кроме этого мухи считаются переносчиками холеры.

Последний раз опасных насекомых нашил в бананах из Эквадора в Петербурге.

В Россельхознадзоре заявили, что запрет будет введен в случае появления еще одной такой партии опасных продуктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медики заявили об опасном для мозга химикате в мандаринах.