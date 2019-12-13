«На шабаше!»: мама Наташи Королевой посплетничала с Бабой-Ягой

Певица Наташа Королева повеселила поклонников новым снимком своей мамы Людмилы Порывай. Артистка поделилась забавным фото на своей странице в Instagram.

В кадре 73-летняя артистка позирует в красном жакете рядом с фигурой Бабой-Яги. Женщина улыбается и косит глаза на свою «подружку».

«Пятница 13!!! Мама @ludaporyvai с подружкой сплетничают!!!» — шутливо подписала пост звезда.

Instagram @koroleva__star

Поклонники положительно оценили шутливый снимок мамы знаменитости и выразили свое восхищение Людмиле Ивановне.

«На шабаше!»;

«Какая красавица ваша мама!»;

«Прикольная у мамы подружка»;

«Замечательная веселая парочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на юбилей Екатерине Варнаве подарили Наташу Королеву.