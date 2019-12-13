Захарова высказалась по поводу ответа Зеленского на слова Путина про газ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как он отреагировал на шутку российского лидера Владимира Путина про газ.

Ранее во время подведения итогов встречи «нормандской четверки», говоря о поставках российского топлива на Украину, Владимир Путин процитировал детское стихотворение.

«А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет», — сказал президент России.

Владимир Путин также напомнил украинской делегации, что прямой транзит газа из России на Украину позволит снизить стоимость топлива для потребителей на 25%. Позже Владимир Зеленский ответил на шутку российского лидера.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — заявил украинский лидер.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Украины в Facebook.

«Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» — высказалась дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский ответил на шутку Владимира Путина по поводу газа.