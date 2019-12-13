«И в этом баланс»: Зеленский ответил шуткой на фразу Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу на телеканале «1+1» шуткой ответил на фразу главы российского государства Владимира Путина о газе.

9 декабря президент РФ, говоря об итогах встречи лидеров «нормандской четверки» и, в частности, о возможном заключении нового контракта на транзит и поставку газа в Незалежную, процитировал детское стихотворение: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет». Эту строчку Владимиру Зеленскому неожиданно повторила ведущая программы.

«А у нас газопровод… И в этом баланс», — ответил Владимир Зеленский.

Лидер Украины выразил надежду, что после 1 января 2020 года его страна не останется без газа, так как будет подписан новый контракт с Россией на его транзит и поставку, который будет основан на экономических интересах страны.

«Я думаю, что мы сойдемся на нормальном (сроке контракта — Прим.ред.), переговоры будут продолжаться. Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите», — заявил Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский выступил за изменение условий Минских соглашений.