«Аршавин, бойся!» Юлия Барановская поразила из пистолета пять мишеней кряду

Юлия Барановская продемонстрировала, что может постоять за себя, да и не только за себя. Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина, а ныне телеведущая удивила поклонников, поразив из пистолета пять мишеней подряд с первой попытки. Видео меткой стрельбы мать троих детей опубликовала на своей странице в Instagram.

«В гостеприимном Российском университете спецназа учат быстро. Схватываю на лету», — подписала ролик Барановская.

Instagram @baranovskaya_tv

Впечатленные неожиданными способностями телезвезды подписчики рекомендуют Юлии срочно сменить профессию и податься в полицию, а то и сразу в спецназ. Или сниматься в кино в роли Лары Крофт.

«Ну ты даешь! с тобой лучше дружить», — прокомментировала видео супруга другого известного футболиста Павла Погребняка Мария.

«Крутышка!!!» — согласилась с ней певица Елена Север.

«Вот это да! Аршавин бойся, если что…»

«Очень ценный на нашем телевидении навык».

«Здорово. Надо было учится на футболиста, наша страна за 20 лет была бы чемпионом»

«Юлия, да вы опасная женщина! Я восхищаюсь вами!» - комментируют ролик пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Барановская в первый учебный день своего младшего сына-первоклассника устроила в школе переполох, разбив губу папе другого ученика.