  1. Пятый канал
  4. Скончалась звезда фильма «Фантазии Фарятьева»

Скончалась звезда фильма «Фантазии Фарятьева»

, 11:14 | Марина Неруцких 1 508

Заслуженной артистке РФ Екатерине Дуровой было 60 лет.

Фото: Wikimedia / Dmitry Rozhkov

Скончалась звезда фильма «Фантазии Фарятьева» Екатерина Дурова.

О смерти актрисы Театра на Малой Бронной заслуженной артистки РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра.

«Екатерина Дурова скончалась после тяжелой, продолжительной болезни», — цитирует представителя театра агентство.

О месте и времени прощания и захоронения пока ничего не сообщается.

Екатерине Дуровой было 60 лет. Советскому и российскому зрителю она известна по ролям в фильмах «Школьный вальс», «Фантазии Фарятьева», «Зеленый фургон», «Юрьев день» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти известного дирижера Мариса Янсонса.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.23
-0.34 70.43
-0.03
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

12:35
Видео: Пожар разгорелся на складе тканей в Москве
12:19
В результате взрыва в жилом доме в немецком Бланкенбурге погибли люди
12:14
«О, эти глазки»: экс-солистка группы SEREBRO поделилась с фанатами детским фото
12:09
Взрыв прогремел в жилом доме в немецком Бланкенбурге
11:59
Компания Microsoft представила консоль нового поколения
11:49
«Изящная статуэтка!» Рената Литвинова попросила у фанатов совета по поводу новогоднего наряда

Сейчас читают

«Слишком горячо»: певица Нюша сексуально изогнулась в леопардовом купальнике
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]