Скончалась звезда фильма «Фантазии Фарятьева» Екатерина Дурова.

О смерти актрисы Театра на Малой Бронной заслуженной артистки РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра.

«Екатерина Дурова скончалась после тяжелой, продолжительной болезни», — цитирует представителя театра агентство.

О месте и времени прощания и захоронения пока ничего не сообщается.

Екатерине Дуровой было 60 лет. Советскому и российскому зрителю она известна по ролям в фильмах «Школьный вальс», «Фантазии Фарятьева», «Зеленый фургон», «Юрьев день» и многим другим.

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