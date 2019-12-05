«Снимись в порно, народ ждет!»: Голая Мария Лиман возбудила фанатов

Фото обнаженной Марии Лиман возбудило ее поклонников. Звезда Playboy сделал селфи с виллы на Мальдивах. Девушка сняла себя в зеркале, прикрыв обеими руками пышную грудь. В этот момент на ней лишь стринги и подвеска.
«Тепло вам, котики? Делюсь с вами моим телом. Кто почувствовал?» — написала под фото Лиман. Возможно, под «телом» она имела в виду тепло. Но и в таком виде предложение не лишено смысла.
Вожделеющие ее комментаторы не удержались от пошлых намеков на секс, а отдельные фанаты впрямую призвали Лиман сняться в порнографическом кино. Шутники вспомнили про ее неудавшуюся карьеру чиновника ростовской администрации, попросили одеться, чтобы не заболеть, и сравнили ее красоту с ездой на отечественном автомобиле.
«Потрясающе! Горячо, сексуально, бомбически!»
«Оденься, простынешь»
«Когда станешь министром?»
«Твоя красота опасна, как езда на Lada Priora на летней резине»;
«Да снимись в порно, народ ждет этого шага!» — отреагировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что ростовская звезда Playboy Мария Лиман взорвала сеть откровенным фото.