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«Снимись в порно, народ ждет!»: Голая Мария Лиман возбудила фанатов

, 13:35 | Валентин Черников Фото 76

Звезда Playboy выложила фото с Мальдив без бюстгальтера.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Фото обнаженной Марии Лиман возбудило ее поклонников. Звезда Playboy сделал селфи с виллы на Мальдивах. Девушка сняла себя в зеркале, прикрыв обеими руками пышную грудь. В этот момент на ней лишь стринги и подвеска.

«Тепло вам, котики? Делюсь с вами моим телом. Кто почувствовал?» — написала под фото Лиман. Возможно, под «телом» она имела в виду тепло. Но и в таком виде предложение не лишено смысла.

Instagram @liman_maria

Вожделеющие ее комментаторы не удержались от пошлых намеков на секс, а отдельные фанаты впрямую призвали Лиман сняться в порнографическом кино. Шутники вспомнили про ее неудавшуюся карьеру чиновника ростовской администрации, попросили одеться, чтобы не заболеть, и сравнили ее красоту с ездой на отечественном автомобиле.

«Потрясающе! Горячо, сексуально, бомбически!»

«Оденься, простынешь»

«Когда станешь министром?»

«Твоя красота опасна, как езда на Lada Priora на летней резине»;

«Да снимись в порно, народ ждет этого шага!» — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ростовская звезда Playboy Мария Лиман взорвала сеть откровенным фото.

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