Центробанк России ожидаемо снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6,25% годовых. Такое решение Центробанк принял на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза аналитиков, пишет «Экономика сегодня».

Регулятор ожидает, что к концу 2019 года инфляция составит от 2,9 до 3,2%, а в будущем году — от 3,5 до 4%.

ЦБ уже четыре раза снижал ключевую ставку в текущем году: в июне, июле, сентябре и октябре, и планирует оценить возможность ее дальнейшего снижения в первой половине будущего года.

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ РФ выдает кредиты коммерческим банкам. В то же время, это максимальная ставка, по которой он принимает у банков денежные средства на депозиты.

Этот показатель устанавливает совет директоров ЦБ, и к нему привязаны остальные ставки по операциям регулятора.

Ключевая ставка формируется под воздействием общей экономической ситуации в стране, и напрямую влияет на инфляцию, курс рубля и вообще все банковские продукты и операции.

Вместе с тем глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает опасным дальнейшее снижение ключевой ставки.