Найдено тело второго погибшего при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Спасатели нашли тело второго погибшего от пожара на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«На второй палубе найдено тело. Личность погибшего еще не установлена», — сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, вторым погибшим оказался военнослужащий — офицер службы живучести крейсера. Его тело нашли в аварийном отсеке корабля.

Как сообщал 5-tv.ru, пожар на «Адмирале Кузнецове», по предварительным данным, возник 12 декабря из-за сварочных работ. Крейсер в тот момент находился на мурманском судостроительном заводе «Звездочка». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы военнослужащие, хорошо ориентирующиеся на корабле. В рамках поисково-спасательной операции ранее был найден один погибший. Еще один человек по-прежнему считается пропавшим без вести.