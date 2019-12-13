Единственная дочь Николая Рыбникова не продолжила род знаменитого актера

Советскому актеру театра и кино Николаю Рыбникову 13 декабря исполнилось бы 89 лет. За свою кинокарьеру он снялся в таких культовых фильмах, как «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Высота», «Девушка без адреса».

Николая Николаевича не стало в 1990 году, он прожил чуть меньше 60 лет. Но его поклонникам до сих интересно, продолжился ли род знаменитого актера и оставил ли он после себя детей и внуков, пишет Teleprogramma.pro.

Кадр из кинофильма «Девчата»

Популярный артист оказался однолюбом, в свое время он безответно влюбился в актрису Аллу Ларионову. Она же была влюблена в режиссера Ивана Переверзева и не обращала внимания на своего воздыхателя, которой долго и упорно ухаживал за ней. Рыбников делал несколько раз ей предложение, но всякий раз она отказывала. Однажды он так отчаялся, что чуть не покончил с собой из-за безответной любви. От рокового шага его спасли друзья.

В свою очередь, возлюбленный Аллы был старше нее на 17 лет и не спешил делать артистке предложение, даже когда Ларионова забеременела от него. Переверзев бросил Аллу, предпочтя ей другую любовницу. Когда Рыбников узнал об этом, он срочно отпросился со съемок и бросился к любимой.

Беременная Алла, еще не пришедшая в себя после предательства Переверзева, согласилась выйти за него замуж. Их расписали быстро, поскольку девушка была уже на позднем сроке. Рыбников же был счастлив: родившуюся девочку назвали Аленой, и он воспитывал ее, как свою. А спустя четыре года у пары родилась совместная дочь — Арина.

РИА Новости / Виталий Арманд

У обеих дочерей не заладилось с учебой. Приемная дочь Рыбникова с трудом окончила школу без троек, не лучше обстояли дела и у Арины. Вероятно, это были последствия тотальной занятости обоих родителей — Алла и Николай были востребованными актерами и постоянно пропадали на съемках, а воспитанием девочек занималась бабушка.

С работой Алене помогли родители — после школы они устроили ее в Останкино, и довольно скоро она стала отличным режиссером монтажа. В этой сфере приемная дочь Николая Рыбникова проработала больше 35 лет, и ее очень ценили за профессионализм и спокойный характер.

Родная же дочь Арина не желала ни учиться, ни работать, предпочитая жить за счет знаменитых родителей. Кроме того, как пишет издание, она пристрастилась к алкоголю и не смогла расстаться с этой пагубной привычкой до конца жизни.

При отце Арина еще старалась держать себя в руках, но после его смерти перестала сдерживаться. Младший ребенок в семье, она стала жить в квартире матери и та, конечно же, боролась за дочь: устраивала ее в лучшие клиники, где специалисты пытались победить зависимость от алкоголя. Но курсы лечения не помогали и Арина вновь возвращалась к вредной привычке.

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Однажды Арина устроила в квартире матери шумную вечеринку, на которой ее приятели ограбили знаменитую актрису. После случившегося Ларионова, не стала писать заявление в милицию, а просто разменяла квартиру и отселила дочь. Та в свою очередь, почувствовав свободу, стала еще больше выпивать. В 2000 году на похоронах Аллы Ларионовой Арины не было.

Через четыре года не стало и ее, у женщины отказала печень. Вокруг смерти единственной родной дочери Рыбникова ходили не очень хорошие слухи, якобы незадолго до своей кончины женщина завела знакомство с «черными риелторами» и они угрозами заставляли ее продать квартиру.

Приемная дочь Алена бездетна, поэтому внуков у Николая Рыбникова не осталось даже с этой стороны. Зато есть всеми любимые фильмы с участием актера и его неповторимая улыбка на экране.

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