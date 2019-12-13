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  4. «Это порча!» Сын Валерии обеспокоил поклонников новым ДТП в пятницу, 13-го

«Это порча!» Сын Валерии обеспокоил поклонников новым ДТП в пятницу, 13-го

, 18:34 | Игорь Рязов Фото 1 141

Арсений Шульгин скептически отнесся к предупреждениям подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Аресений Шульгин, попавший в пятницу, 13 декабря, в новое ДТП почти сразу после первой аварии, попросил подписчиков не писать ему о порче. Соответствующую картинку он опубликовал в сторис своего Instagram-аккаунта.

На странице сына Валерии в соцсети можно увидеть множество обеспокоенных комментариев. Некоторые подписчики считают, что он попал в новую аварию не случайно.

«Это порча!»

«Кого-то что-то преследует. Страшновато даже»;

«Два раза уже, это предупреждение. Третий раз может быть серьезным»;

«Жесть. Может, в храм сходить тебе? Реально уже как-то странно и страшно…» — написали пользователи.

Сам Арсений к предупреждениям с мистическим уклоном отнесся скептически. Он собрал скриншоты подобных комментариев и наложил их на свое фото, на котором запечатлен в позе «рука — лицо».

«Ребята, заканчивайте, пожалуйста», — подписал молодой человек фотографию.

Instagram @arseniy_shulgin

Как сообщал 5-tv.ru, сын Валерии попал в ДТП по дороге домой из больницы. Он сам опубликовал видео с места происшествия. В клинике Арсений Шульгин восстанавливался после серьезной аварии, произошедшей неподалеку от Санкт-Петербурга.

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