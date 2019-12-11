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Сын Валерии, проходящий реабилитацию после ДТП, решил покататься на лыжах

, 19:33 | Ниса Мурзанаева Видео 518

Арсений Шульгин планирует посетить престижный горнолыжный курорт во Франции.

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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин недавно попал в серьезную аварию, после которой врачи восстанавливали ему разорванную губу. Теперь наследник поп-дивы проходит реабилитацию в столичной клинике. Однако молодому человеку не сидится на месте.

Арсений Шульгин накануне покинул стационар и отправился решать рабочие вопросы. На этот раз юноша заявил — через две недели он планирует отправиться с друзьями в путешествие. Знаменитость решил провести время в Межеве — престижном горнолыжном курорте во Франции.

«Через две недели в горы на лыжах. Осталась одна спальня в наших шале. Сегодня уже уйдет. Торопитесь, кто долго раздумывал», — написал сын певицы в Instagram.

Арсений Шульгин попал в ДТП неподалеку от Санкт-Петербурга вместе со своей возлюбленной и друзьями. Машину, в которой находилась компания, занесло, и она влетела в отбойник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сыну Валерии тяжело разговаривать с зашитой после ДТП губой.

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