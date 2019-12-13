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Сын Валерии попал во второе ДТП, едва выписавшись из больницы после первой аварии

, 16:46 | Игорь Рязов Видео 2 387

Молодой человек снял видео на месте происшествия, в котором обеспокоенно сказал, что ему больше нельзя садиться за руль.

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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, попал в новое ДТП, едва выписавшись из больницы после серьезной автомобильной аварии. Видео с места происшествия он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Это, конечно, смешно. Мы только что выписались из больницы и попали в еще одну аварию. Ничего страшного нет, но сам факт забавный», — сказал Шульгин.

Instagram @arseniy_shulgin

Судя по его словам и кадрам, Шульгин возвращался домой из столичной клиники на такси. Во время движения машину, в которой он находился, «протаранил в бок» другой автомобиль.

«Реально забавно, конечно. Что это такое? Что происходит? Может, больше вообще в машину просто нельзя садиться мне? Такая жесть, жду новое такси», — добавил сын Валерии.

В следующем видео молодой человек показал подписчикам, что благополучно добрался до дома на другом такси. Он сказал, что теперь планирует отдыхать в «щадящем режиме».

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Арсений Шульгин попал в ДТП неподалеку от Санкт-Петербурга вместе со своей возлюбленной и друзьями. Машину, в которой находилась компания, занесло, и она влетела в отбойник.

Реабилитацию наследник певицы Валерии проходил в одной из московских больниц. Ему зашили губу.

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