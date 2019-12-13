  1. Пятый канал
  4. Захарова поставила на место украинского журналиста за ересь о Лаврове

Захарова поставила на место украинского журналиста за ересь о Лаврове

, 19:11 | Сергей Зеленский Видео 138

Дмитрий Гордон поведал «сказку», что Зеленский в Париже якобы довела главу МИД РФ до «синего каления».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Aleksey Ivanov/TV Zvezda; Facebook @gordondmitry

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе «нормандского саммита» якобы «довел до синего каления» главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Гордон со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова ранее рассказал, что во время встречи с российской делегацией Зеленский иронизировал над Лавровым, из-за чего министр якобы не появился на итоговой пресс-конференции, передает URA.RU.

«В тот момент, когда „Зеленский доводил Лаврова до синего каления, из-за чего его даже не было на пресс-конференции“, Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», — написала Захарова в Facebook.

Как известно, Лавров посетил США с рабочим визитом, где провел переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения. В рамках саммита состоялась первая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и Зеленского, продлившаяся почти полтора часа.

Ранее Мария Захарова ответила Зеленскому после того, как он отреагировал на шутку Путина про газ.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

20:02
«Армия поклонников скоро услышит»: Андрей Губин планирует вернуться на сцену
19:58
ТОП-10 самых обсуждаемых событий 2019 года в «Одноклассниках»
19:42
«Богиня секса»: Анастасия Макеева сфотографировалась в майке на голое тело
19:27
Горящий склад на Салова в Петербурге частично обрушился — видео момента
19:25
Вин Дизель в полотенце показал, что разбирается в современном искусстве
19:11
Захарова поставила на место украинского журналиста за ересь о Лаврове

Сейчас читают

«Великая династия»: Богомолов выразил соболезнования из-за смерти дочери Льва Дурова
«Сама нежность»: вечернее платье Шпицы вызвало ажиотаж среди ее поклонников
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]