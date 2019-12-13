Захарова поставила на место украинского журналиста за ересь о Лаврове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе «нормандского саммита» якобы «довел до синего каления» главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Гордон со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова ранее рассказал, что во время встречи с российской делегацией Зеленский иронизировал над Лавровым, из-за чего министр якобы не появился на итоговой пресс-конференции, передает URA.RU.

«В тот момент, когда „Зеленский доводил Лаврова до синего каления, из-за чего его даже не было на пресс-конференции“, Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», — написала Захарова в Facebook.

Как известно, Лавров посетил США с рабочим визитом, где провел переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения. В рамках саммита состоялась первая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и Зеленского, продлившаяся почти полтора часа.

Ранее Мария Захарова ответила Зеленскому после того, как он отреагировал на шутку Путина про газ.