Петербуржец выставил на продажу мяч, с которым «Зенит» впервые стал чемпионом

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу мяч, с которым футбольный клуб «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом СССР. Объявление размещено на сайте «Авито».

Продавец пояснил, что решил расстаться с мячом в честь 35-летия знаковой победы «Зенита». По его словам, на чемпионском мяче 26 «живых» подписей всех игроков и тренеров команды.

Стоимость раритета 150 тысяч рублей. Продавец также опубликовал несколько фотографий мяча с разных сторон. На них можно увидеть автографы, оставленные красной ручкой.

Avito.ru

Это единственное активное объявление данного пользователя. Во вкладке «Завершенные» есть еще два. Судя по ним, в ноябре 2017 года он продал коллекцию из 48 моделей автомобилей 1970-х годов. Она продавалась за 149 тысяч рублей. В январе прошлого года петербуржец продал несколько хоккейных шайб, которые оценил в 12 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о петербуржце, который решил продать на «Авито» двухрублевую монету за миллиард. Причина заключалась в редком браке.