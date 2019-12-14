Песков прокомментировал заявление о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, который охарактеризовал встречу «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах», — цитирует дипломата ФАН.

По словам российского политика, во время переговоров поднимался вопрос о том, чтобы переработать текст Минских соглашений, однако РФ настояла на сохранении текущих положений. В результате президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою приверженность документу. В коммюнике, принятом по итогу саммита говорится о том, что Минские соглашения являются основой регулирования конфликта в Донбассе.

Песков подтвердил, что во время встречи четырех политических лидеров в Париже попытки перехода беседы на повышенные на тона действительно имели место, однако разговор был рабочим.

«Попытки были. Разговор был рабочий», — цитирует пресс-секретаря Путина РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал об основных положениях коммюнике, принятого по итогам саммита «нормандской четверки».