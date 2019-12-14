  1. Пятый канал
  4. Песков прокомментировал заявление о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

Песков прокомментировал заявление о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

, 0:38 | Карина Бернтгольц Видео 23

Пресс-секретарь президента РФ отреагировал на высказывание замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко о встрече «нормандской четверки».

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, который охарактеризовал встречу «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах», — цитирует дипломата ФАН.

По словам российского политика, во время переговоров поднимался вопрос о том, чтобы переработать текст Минских соглашений, однако РФ настояла на сохранении текущих положений. В результате президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою приверженность документу. В коммюнике, принятом по итогу саммита говорится о том, что Минские соглашения являются основой регулирования конфликта в Донбассе.

Песков подтвердил, что во время встречи четырех политических лидеров в Париже попытки перехода беседы на повышенные на тона действительно имели место, однако разговор был рабочим.

«Попытки были. Разговор был рабочий», — цитирует пресс-секретаря Путина РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал об основных положениях коммюнике, принятого по итогам саммита «нормандской четверки».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

0:38
Песков прокомментировал заявление о «разговоре на повышенных тонах» в Париже
0:19
«Шальная императрица»: Бледанс сделала поклоннику необычный подарок
0:06
Наумов день: что можно и категорически нельзя делать 14 декабря
23:51
Больше сотни метеоров в час: Где можно увидеть звездный дождь в ночь на 14 декабря
23:34
Ирина Слуцкая рассказала, на кого похожа ее новорожденная дочь
23:15
Олимпийские чемпионы-фигуристы высказались о приостановке карьеры Загитовой

Сейчас читают

«На кого же нас бросаете?»: Лиза и Гарри Галкины сообщили, что улетают
«Моя девушка»: Валерий Яременко рассказал о дружбе с Екатериной Дуровой
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]