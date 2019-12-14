Хип-хоп мюзикл о жизни Пушкина планируют снять в России

Хип-хоп мюзикл, повествующий о жизни Пушкина, собралась снять компания «Кинослово». Речь идет о фильме под названием «Пророк», в которой будет описан жизненный путь великого поэта, пишет Интерфакс.

По словам представителей компании, в фильме будут использованы костюмы и декорации пушкинской эпохи, единственное отличие от того времени — язык повествования. Весь рассказ в киноленте будет происходить с помощью рэп-композиций.

Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм. Яркая и трагичная жизнь великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, все остальное в фильме будет максимально аутентично: костюмы, декорации, места действия — все будет из пушкинской России. Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей», — рассказал продюсер картины Петр Ануров.

Кто станет главным героем фильма, и кто войдет в актерский состав, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге.