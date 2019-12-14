Хип-хоп мюзикл о жизни Пушкина планируют снять в России

Хип-хоп мюзикл, повествующий о жизни Пушкина, собралась снять компания «Кинослово». Речь идет о фильме под названием «Пророк», в которой будет описан жизненный путь великого поэта, пишет Интерфакс.
По словам представителей компании, в фильме будут использованы костюмы и декорации пушкинской эпохи, единственное отличие от того времени — язык повествования. Весь рассказ в киноленте будет происходить с помощью рэп-композиций.
Кто станет главным героем фильма, и кто войдет в актерский состав, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге.