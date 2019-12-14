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«Ты простота, ты крепость, ты ушла»: Коллега об умершей дочери Льва Дурова Екатерине

, 3:39 | Карина Бернтгольц Фото 15

Актриса Елена Морозова выразила соболезнования в связи со смертью знаменитости.

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Фото, видео: Instagram @elenamorozovart, ТАСС /Геодакян Артем

Заслуженная артистка Российской Федерации Елена Морозова сообщила на своей странице в Instagram о дате и месте прощания с дочерью известного актера Льва Дурова Екатериной. Женщина ушла из жизни в возрасте 60 лет после тяжелой болезни.

По словам Морозовой, проводить в последний путь звезду советского кинематографа можно будет 16 декабря. Церемония прощания состоится с 10 до 11 часов в Московском драматическом театре на Малой Бронной, где играла актриса. Отпевание пройдет в 11.30 в Храме Большого Вознесения.

«Катя. Катюша. Как же так? Светлая память. Ты юмор, ты ясность, простота, ты крепость… ты ушла. Благодарю, что были вместе. Не знаю, что и сказать еще. Потеря», — написала Морозова в подписи к посту.

Instagram @elenamorozovart

Смерть Дуровой стала тяжелой утратой для всего театрального мира. Своими воспоминаниями о знакомстве с артисткой поделилась ее коллега Наталья Кийко.

«Когда я только приехала на съемочную площадку, первый человек, который проявил ко мне участие, была Екатерина Львовна Дурова. Она позвала меня с ней искупаться в море, а потом мы вареного рака подсовывали Дмитрию Вадимовичу Харатьяну в пиджак. <…> Я тогда обалдела, что Заслуженная артистка России, которую я столько раз видела в советском кино, общается со мной на равных. Светлая память Екатерине Львовне!» — написала знаменитость на своей странице в Instagram.

Instagram @kiikona

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Екатерина Дурова скончалась. Дочь известного актера Льва Дурова почти всю жизнь посвятила игре в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Художественный руководитель учреждения Константин Богомолов выразил соболезнования в связи со смертью талантливой актрисы.

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