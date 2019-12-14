Командующий войсками ЦВО вручил документы к наградам родственникам ветеранов ВОВ

Командующий войсками Центрального военного округа передал документы к ранее неврученным наградам погибших участников Великой Отечественной войны родственникам фронтовиков. Торжественная церемония передачи удостоверений состоялась в приемной президента России в Уральском федеральном округе в центре Екатеринбурга.

Брат красноармейца Николая Баранникова, уничтожившего из пулемета порядка 30 вражеских солдат в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции, получил удостоверение к ранее неврученному ордену Славы третьей степени.

Дочь лейтенанта-командира саперного взвода Александра Усова, под руководством которого в районе села Закубщина было установлено 450 противопехотных и 60 противотанковых мин, получила сразу два удостоверения. Одно — к ордену Красной звезды, другое — к ордену Отечественной войны первой степени. Командующий войсками ЦВО отметил, что подвигом Усова гордится вся страна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургские художники пытаются воспроизвести ужасы Великой Отечественной войны. Специально к 75-й годовщине Победы, они разрабатывают уникальную трехмерную панораму.