Трехмерную панораму, отражающую ужасы Великой Отечественной войны, создают в Петербурге

Петербургские художники пытаются воспроизвести ужасы Великой Отечественной войны. Специально к 75-й годовщине Победы, они разрабатывают уникальную трехмерную панораму, которая в деталях покажет серию исторических эпизодов. Один из них посвящен обороне Брестской крепости в первые дни войны.

Активисты пытаются отразить всю трагедию, в том числе, через лица людей, которых застало врасплох неожиданное нападение Германии.

«Передо мной эскиз сцены, которую зрители увидят, пройдя в интерьер крепости. Он увидит, как немцы напали на госпиталь. И отдельные бойцы стоят уже у окна, а медсестры, которые оказались в момент сражения в госпитале, тоже начинают вести бой», - поясняет Дмитрий Поштаренко, автор трехмерных панорам.

В основу экспозиции легли реальные рассказы участников войны, а также архивные документы. Когда трехмерная панорама будет полностью готова, ее отправят в Центральный музей Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал Путин поручил проработать допвыплаты ветеранам войны к юбилею Победы.