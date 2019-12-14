Писатель-фантаст Михаил Гуревич стал жертвой мошенников

Писатель-фантаст и издатель Михаил Гуревич, известный общественности под псевдонимом Михаил Кривич, стал жертвой мошенников. 81-летнему мужчине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей пенсионного фонда.

Как стало известно 5-tv.ru, мошенница предложила писателю якобы компенсацию за путевку в санаторий. Михаила Гуревича, по всей видимости, заинтересовало предложение, и он в ходе разговора назвал злоумышленнице данные своей банковской карты.

Вскоре со счета издателя были списаны 94 тысячи рублей. По данным телеканала «РЕН ТВ», мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Полиция разбирается в случившемся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у гитариста «Машины времени» украли деньги со счета. Злоумышленники оплатили средствами музыканта товар на Amazon.