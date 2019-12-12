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У гитариста «Машины времени» украли деньги со счета

, 14:14 | Ниса Мурзанаева Видео 54

Злоумышленники оплатили средствами музыканта товар на Amazon.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе, Артем Коротаев, Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Paul Zinken

Гитарист группы «Машина времени» Игорь Хомич обратился в полицию с заявлением о краже денег с его банковского счета. По словам музыканта, мошенники оплатили похищенными средствами товар на Amazon.

Игорь Хомич отметил, что не обладает информацией об обстоятельствах хищения, поскольку никак не контактировал со злоумышленниками. Неизвестные оплатили свои покупки денежными средствами музыканта в онлайн-магазине Amazon. Оплата чужих товаров обошлась гитаристу в почти 46 тысяч рублей. 

Игорь Хомич выступает в культовой группе «Машина времени» с 2012 года. Музыкант пришел на место Евгения Маргулиса. В 90-е гитарист входил в состав группы Игоря Талькова.

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