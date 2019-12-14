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Анастасия Макеева очаровала поклонников фото в черном с золотом интерьере

, 14:14 | Светлана Александрова Фото 96

Актриса предложила подписчикам найти на снимках Гнома.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Роскошная Анастасия Макеева ослепила своих поклонников снимками в черном с золотом в новогоднем интерьере. При этом актриса как бы между прочим напомнила, что скоро у нее день рождения.

На фото Анастасия позирует в черном атласном платье у «золотой» искусственной ели, украшенной большими черными шарами. Черные стены в помещении оживляют золотого цвета аксессуары.

Макеева задала своим подписчикам извечный вопрос — живую или искусственную елку лучше покупать. И сообщила, что, как обычно, поставит новогодний символ накануне своего дня рождения, который у нее 23 декабря.

«Я вот во вторник собралась за елкой, я всегда ее ставлю накануне своего дня рождения. И так как моя прошлогодняя Елка утеряна (она была роскошной) я сейчас в смятении, может взять живую, чтоб запах хвои замещал отсутствие солнца? ️Голосуем!» — написала Макеева.

Instagram @makeevan

Заодно артистка предложила поклонникам сыграть в игру «найди Гнома». Гномом оказалась черная собачка, которую актриса держит на руках на одном из снимков. С загадкой пользователи справились, но некоторые приняли черного Гнома за кота.

«Какая вы красивая! Вот прямо радость для глаз!»

«Нет, елка проигрывает на фоне Насти»;

«Анастасия, вы прекрасны в любом интерьере, с любой елкой и в любом платье! Это сияние изнутри!»

«Какая роковая красота! И даже Гномик роковая, хоть и не видна почти», — восхищаются фанаты Макеевой.

Некоторым, правда, интерьер показался слишком мрачным, и они решили дать дизайнерам пару советов.

«Очень много черного, платье шикарное — оставляем, елку ставим зеленую с яркими шарами как в детстве, лучше елку живую, интерьер — светло-желто-золотой. На фото, как у Дракулы в гостях — никакого позитива»;

«Красотка, но так много черного создает мрачный эффект, если заменить шары на елке будет лучше!» — рекомендуют критики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева появилась в Кремле в образе роковой красотки.

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