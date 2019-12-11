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  4. «Красотка, каких свет не видывал!»: Макеева в роковом образе восхитила поклонников

«Красотка, каких свет не видывал!»: Макеева в роковом образе восхитила поклонников

, 5:17 | Валентин Черников Видео 33

Артистка устроила дефиле в холле Кремлевского дворца.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Дефиле Анастасии Макеевой впечатлило ее поклонников в Instagram. На своей странице она выложила ролик, в котором прохаживается по холлу здания в красном наряде. 8 и 9 декабря артистка выступила в Кремлевском дворце. По итогам этих двух дней Макеева сделала видеоподборку демонстрации своих образов.

«Вот она — кремлевская жизнь. Девушка в красном, 8-го я провела армянский Новый год, а 9-го имела честь петь на концерте, посвященному Героям Отечества, и предстала я в народном костюме. Как моя профессия умеет меня удивить разными образами!» — написала звезда.

Instagram @makeevan

На видео Анастасия запечатлена в замедленной съемке под музыку из фильма «Миссия невыполнима» — сначала в вечернем платье с глубоким вырезом и распущенными волнистыми волосами, а-ля роковая красотка. Затем соблазнительный наряд сменяется русским народным сарафаном с кокошником, а волосы Макеевой заплетены в косу.

Разные по настроению образы оказались к лицу актрисе. Какой из них подошел ей лучше, подписчики так и не решили.

«Совершенно разная подача двух стилей. Супер!»

«Обворожительная красавица!»

«Все образы обалденны! Вы магически перевоплощаетесь!», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт в мире моды раскритиковала стиль Макеевой на отдыхе.

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