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«Женщина-вамп!»: Роковой образ Шпицы покорил фолловеров

, 15:57 | Анастасия Игонина Видео 132

Сексуальный черный наряд с ярко-красными аксессуары взбудоражил пользователей.

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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Екатерина Шпица сразила поклонников сексуальным и роковым образом. Фото в этом амплуа появились на странице актрисы в Instagram.

В кадре девушка позирует в черном платье до середины икры с разрезом на левом бедре и высоким воротником. Плечи и руки в наряде Шпицы выполнены из тонкой сетки. Образ завершают алые туфли-лодочки и красная сумочка.

Екатерина стоит, широко расставив ноги и глядя прямо в камеру. Роковое амплуа артистки восхитило поклонников звезды. В комментариях подписчики завалили своего кумира комплиментами.

Instagram @katerinashpitsa

«Просто любуюсь Вами. Ваша красота истинно радует глаз.»

«Катя, какая Вы все-таки бомбическая красавица! Не такая как все, самая настоящая, натуральная!»

«Женщина-вамп!» — хвалят образ Шпицы пользователи.

По словам самой Екатерины, в таком виде она вместе с родителями отправилась смотреть оперу. На мероприятии актриса встретила Сергея Жукова со своей женой — радостью встречи звезда поделилась с фолловерами. Показала Шпица и фрагмент просмотренной постановки — по мнению подписчиков, не менее атмосферной, чем образ самой актрисы.

Екатерина Шпица призналась, что с удовольствием посмотрела бы постановку еще раз. Вероятно, для нового выхода в свет артистка снова выберет элегантный наряд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вечернее платье Шпицы вызвало ажиотаж среди ее поклонников.

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