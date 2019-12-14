Сочетание гипюровой блузки Волочковой с широкими штанами не поняли фанаты

Подписчики Анастасии Волочковой не оценили нового образа артистки. Кадр, вызвавший недовольство публики, появился на странице балерины в Instagram.

На снимке Волочкова позирует, приоткрыв бархатные кулисы — судя по геолокации, кадр был сделан в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. На Анастасии концертный костюм: мешковатые штаны и обтягивающий верх, передает издание «Дни.ру».

Правый рукав наряда выполнен из гипюра, а слева — рукав-«фонарик». При этом костюм подпоясан алой лентой, а подол верхней части костюма сделан в виде асимметричных лоскутов. Пользователи внешним видом балерины остались крайне недовольны.

Instagram @volochkova_art

«Срочно к стилисту!»

«В каком чулане вы выкапываете одежду?»

«Почему всегда голова набок?» — критикуют фолловеры.

Многим не понравился антураж, в котором запечатлена Волочкова. Юзеры отметили рваную ткань портьеры и чрезмерно простоватую обстановку помещения за спиной бюалерины.

«Боже, где это такие рваные шторы?»

«Интерьер, конечно, оставляет желать лучшего», — резюмируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неудачное фото Волочковой ужаснуло фанатов.