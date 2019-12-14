В США похвастались технологией доставки человека в любую точку Земли за один час

Соединенные Штаты располагают технологией, которая позволяет доставить человека откуда угодно в любую точку Земли за один час. Об этом сообщил американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст.

«Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее чем за час», — сказал экс-военачальник, выступая в Хиллсдейлском колледже.

Он не стал уточнять подробности этой технологии. Кваст только сказал, что она уже «находится на инженерных стендах». По его словам, большинство американцев не знают об изобретении, потому что «не имеют времени разобраться» в происходящем.

Стивен Кваст окончил Военно-Воздушную академию США со степенью в области астронавтики. Он может похвастаться более чем тремя тысячами часов налета на разных самолетах. В том числе у него более 650 часов в зонах боевых действий.

Издание связывает его заявление с желанием Пентагона существенно увеличить инвестиции в новые разработки, а также нарастить военное присутствие США в космосе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету.