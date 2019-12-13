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США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

, 6:00 Эфирная новость 24

Ракета преодолела расстояние 500 километров и достигла условную цель в Тихом океане.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

США испытали баллистическую ракету средней дальности.

Она пролетела более 500 километров и поразила условную цель в Тихом океане. Подобные ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В августе этого года США в одностороннем порядке вышли из соглашения. При этом в Пентагоне заявляли, что не будут разрабатывать новые ракеты. Сейчас очевидно, что свое обещание Вашингтон не сдержал.

Объяснять позицию США возможно придется новому американскому послу в России.

Сенат утвердил кандидатуру Джона Салливана. Теперь указ о назначении должен подписать Дональд Трамп. В последние два года Салливан считается одной из главных фигур в Госдепартаменте, и был первым замом Майка Помпео. Он даже исполнял обязанности госсекретаря — 25 дней в прошлом году после увольнения Рекса Тиллерсона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров предложил США принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.

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