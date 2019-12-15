Гороскоп на 15 декабря: Растущая Луна добавит жизненных сил

Рак, вы находитесь в очень напряженном состоянии, и буквально готовы нажать на кнопку SOS. Однако не торопитесь! Не сомневайтесь, буквально в ближайшее время все изменится на 90 градусов. Вам просто нужно немножко расслабиться и поверить в свои силы.

Близнецы, настоящий враг — это ваши прошлые скелеты. Освободите себя из внутренней тюрьмы. Вы любите понастальгировать, но в последнее время делайте это чересчур часто. Научитесь, вовремя останавливать себя.

Тельцы, вы находитесь на подъеме творческих сил, воплощайте задуманное. Вспомните, о чем вы мечтали не так давно, но почему-то отложили эти идеи в дальний ящик. Попытайтесь вновь проанализировать, почему тогда не получилось воплотить их. И дерзайте наконец!

Как бы вы определили гармоничные отношения, Овен? Что нужно, чтобы найти золотую середину, чтобы в мере отдавать и получать? На этот вопрос вам предстоит ответить в ближайшее время. Некоторым из вас повезет встретить свою родственную душу, не упустите ее.

Весы, в скором будущем вы вернете себе трон. Тельцы, вы находитесь на подъеме творческих сил, воплощайте задуманное. Близнецы, настоящий враг — это ваши прошлые скелеты. Освободите себя из внутренней тюрьмы.

♌ Лев

Лев, вы не доверяете сами себе. Это печально. Именно из-за этого все ваши проблемы в последние дни. Научитесь слушать себя, и в зависимости от внутреннего голоса выбирать тот или иной путь. Хватит подстраиваться под других.

Космический совет: хватит подстраиваться под других.

♍

Дева

Дева, дайте себе время для принятия произошедших изменений. Вы слишком требовательны к себе, это мешает вам сосредоточится на главном. Проведите день в компании близких людей, поиграйте в настольные игры или просто пообщайтесь в уютном кафе за чашкой чая.

Космический совет: не будьте слишком строги к себе.

♎ Весы

Весы, в скором будущем вы вернете себе трон. Это требует приверженности целям и последовательных усилий, и самое главное — хватит разбазаривать свое время и внутренние ресурсы по мелочам. Войдите в 2020 год с открытой душой.

Космический совет: не тратьте свое время по мелочам.

♏ Скорпион

Скорпион, иногда полезно поверить в магию. Забудьте на время, что вы прагматик и реалист, попробуйте увидеть что-то чудесное в каждом мгновении, в знаках, в разговорах. Отправьтесь на прогулку с близким другом или любимым человеком.

Космический совет: поверьте в чудеса.

♐ Стрелец

Стрельцы, вам необходимо побороть свои страхи, потому что они действительно мешают вам жить. Поймите, поступать следует от обратного, но это здорово облегчит вам жизнь. Космический совет: поборите страхи.

♑ Козерог

Козероги, хватит жить в «квадрате». Из-за глупых правил, которые навязывает общество, вы уже не понимаете, чего действительно хотите. Будьте готовы, что не все согласятся с вами или примут, вот тут-то и станет ясно, кто друг, а кто так.

Космический совет: выходите за пределы «квадрата».

♒ Водолей

Водолеи, этот период довольно бурный в эмоциональном плане. Есть некоторые вещи, которые мешают вам отличить истинное от иллюзорного. Задумайтесь, кто или что вводит вас в заблуждение. Пора открыть глаза.

Космический совет: пора отличать иллюзии от реальности.

♊ Рыбы

Рыбы, есть вещи, которые вы не можете увидеть, зато можете их почувствовать. Точно также есть вещи, на которые вы можете повлиять, и которые от вас не зависят. Скорректируйте ваши запросы и ожидания.

Космический совет: проанализируйте свои запросы.

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