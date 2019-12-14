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  4. Пожар на складе в Башкортостане локализован на площади 1500 квадратов

Пожар на складе в Башкортостане локализован на площади 1500 квадратов

, 21:41 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 23

По данным МЧС, угроза распространения огня отсутствует.

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Фото, видео: МВД РФ

Пожар на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Республики Башкортостан локализован на площади 1500 квадратных метров.

ЧП произошло в селе Акбердино. Часть горящих конструкций обрушилась, возгоранию присвоен повышенный номер сложности.

По сообщениям МЧС, угроза распространения огня миновала. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

На месте работают 42 огнеборца, также 17 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что склад с сыпучими продуктами полыхает в Башкортостане. Ранее площадь пожара составляла 700 квадратных метров.

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