Пожар на складе в Башкортостане локализован на площади 1500 квадратов

Пожар на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Республики Башкортостан локализован на площади 1500 квадратных метров.
ЧП произошло в селе Акбердино. Часть горящих конструкций обрушилась, возгоранию присвоен повышенный номер сложности.
По сообщениям МЧС, угроза распространения огня миновала. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
На месте работают 42 огнеборца, также 17 единиц техники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что склад с сыпучими продуктами полыхает в Башкортостане. Ранее площадь пожара составляла 700 квадратных метров.