День пророка Аввакума: что можно и категорически нельзя делать 15 декабря

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Ниса Мурзанаева
Ниса Мурзанаева Ниса Мурзанаева 8 503

В этот день принято молиться об изгнании из жилища различной нечисти и демонов.

День пророка Аввакума: что можно и категорически нельзя делать 15 декабря

Фото: azbyka.ru, globallookpress.com /Jaap Arriens, /Swen Pförtner, /RUSSELLGORDON.NET

Православные христиане 15 декабря чтят память одного из 12 малых пророков — Святого Аввакума. Праздничный день с давних пор связан с рядом обычаев и строгих запретов.

История праздника

Аввакум родился в VII веке в Иерусалиме. На протяжении жизни святой пророк сделал несколько предсказаний по поводу знаменательных исторических событий. Аввакум заранее предвидел пленение Вавилоном Израиля, а также полное разрушение чудо-храма, построенного евреями.

Подробности жизни Аввакума весьма скудны. Известно лишь, что прожил святой пророк до глубокой старости.

Что можно делать 15 декабря

В этот день принято просить Всевышнего и святых об изгнании из жилища различной нечисти и демонов. Также в праздник можно молиться о даровании здорового крепкого сна себе или младенцу, который часто плачет по ночам.

Девушки в этот день собираются для того, чтобы обсудить насущные вопросы во время общей работы. Представительницам слабого пола советуют шить, вязать или вышивать в этот день.

Что нельзя делать 15 декабря

Категорически запрещены развлечения и посещение увеселительных заведений. В этот день не рекомендуется употреблять алкоголь и устраивать пышные застолья. Иначе можно потерпеть фиаско на любовном фронте, пишет ytro.news.

В этот день также не рекомендуется заниматься ремонтом. На Руси верили, что такие работы потревожат Домового. Если это произойдет, то домашний дух взбунтуется и начнет проказничать – ломать мебель и срывать обои.

Наши предки считали, что на Аввакума нельзя громко смеяться. Тот, кто ослушается, будет много горевать в будущем.

Приметы на 15 декабря

Святой Аввакум считался пророком, поэтому в этот праздник люди пытались определить, как пройдет предстоящий год.

  • Если выпадет много снега, то будет хороший урожай зерновых и травы для скота;
  • Если кошка спит целый день, то зима будет очень суровой и морозной;
  • Если на окне с утра появились красивые снежные узоры — весна придет рано и будет теплой.

Ранее 5-tv.ru писал, почему 14 декабря на Руси ели куриные сердца.

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