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«Вот это кокосики!»: 38-летняя Малиновская показала упругую грудь

, 5:00 | Ниса Мурзанаева Фото 318

Телеведущая порадовала фанатов соблазнительным фото в прозрачном боди.

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Фото, видео: Instagram @malinovskaya_tv

Маша Малиновская порадовала подписчиков соблазнительным фото в откровенном наряде. Телеведущая опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в полупрозрачном боди и элегантном жакете. Сексуальность фотографии просто зашкаливает — 38-летняя звезда во всей красе продемонстрировала упругую сочную грудь.

Поклонники телезвезды пришли в полный восторг от провокационного фото. Многие фанаты отметили — кумир выглядит гораздо моложе своих лет.

Instagram @malinovskaya_tv

Подписчики Маши Малиновской особое внимание уделили идеальной груди знаменитости. Какими только комплиментами не были удостоены сочные формы телезвезды.

«Вы че такая молодая? В планах есть постареть? Тело 20-летней»;

«Грудь шикарная»;

«Вот это кокосики!» — написали фолловеры.

Однако не всем горячая публикация полуобнаженной красавицы пришлась по душе. По мнению некоторых пользователей соцсети, идеальные формы Маши Малиновской вовсе не ее заслуга. Они считают, что знаменитость сделала пластическую операцию. Еще несколько человек заявили, что телеведущей пора скинуть пару лишних килограмм.

«Грудь кто делал?»;

«Что сказать?.. Надо худеть!» — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маша Малиновская показала подписчикам стройные ноги.

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