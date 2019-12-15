Права и обязанности: Главные темы, которые обсуждались на встрече Путина с членами СПЧ

В Кремле прошло заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Аббревиатура СПЧ стала уже привычной для всех нас. Права человека остаются основой конституционного строя страны. А ключевая задача совета — это развитие гражданского общества. Разговор получился открытым и откровенным. Президенту задавали крайне злободневные вопросы.

Ввоз незарегистрированных лекарств, хамство чиновников, горящие леса, мусорные противостояния, вопросы экологии и многое другое. Подробно на встрече говорили о публичных протестах. Каждый имеет право высказывать свою точку зрения, однако делать это следует в соответствии с законом.

«Вы знаете, в чем дело? Здесь коллега тоже выступал, по-моему, это коллега Резник сказал: „Бросил какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти“. Бросил — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными, доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело», — сказал Владимир Путин.

Причем за рубежом за подобные нарушения наказания могут быть достаточно жесткими. Вплоть до лишения свободы на десятки лет.

Тем не менее президент снова повторяет — с теми, кто выражает свое недовольство надо методично вести диалог. Помните даже в присяге президента есть такие слова, что глава государства клянется в первую очередь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.

Мы уже говорили об откровенности мнений на заседании. Не секрет, что в последние годы СПЧ использовался некоторыми его участниками в основном для того, чтобы пожаловаться или заступиться за кого-то. Многие приходили на эту площадку, скажем откровенно, для того чтобы представлять интересы определенных личностей или объединений. Зачастую правозащитники яростно, иногда, необоснованно, бросались спасать персон, проходивших по уголовным и административным делам — будь то режиссер Олег Сенцов или так называемый общественный деятель Лев Пономарев.

То есть по сути, из совета, некоторые его участники пытались сделать такой своеобразный лоббистский кружок по интересам определенной узкой группы лиц. Теперь похоже ситуация изменилась. Причем со стороны правозащитников не было огульной критики или какого-то недовольства. Они предлагали, дискутировали и слышали власть. В свою очередь президент в течение почти трех часов внимательно изучал каждую проблему и давал поручения профильным ведомствам. Хочется верить, что Совет по правам человека зафиксирует эту тональность встречи, а итогом дискуссий станут реальные результаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новым главой СПЧ стал Валерий Фадеев.