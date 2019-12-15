Два человека погибли в аварии с автобусом в Приморском крае

Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля Nissan Cube с автобусом в Приморском крае. В общественном транспорте на момент аварии находились пять пассажиров и водитель, никто из них не пострадал.

Авария произошла на 15 километре автодороги ЗАТО Фокино — поселок Дунай в Приморском крае.

В результате ДТП два человека в легковой машине скончались, еще один пострадал. Он госпитализирован в местное медучреждение. Водитель и пассажиры автобуса не получили повреждений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на Урале выросло до 15 человек.