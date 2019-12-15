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Два человека погибли в аварии с автобусом в Приморском крае

, 4:11 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное фото 115

Еще один пассажир легкового автомобиля, столкнувшегося с общественным транспортом, госпитализирован в больницу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Horst Galuschka,

Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля Nissan Cube с автобусом в Приморском крае. В общественном транспорте на момент аварии находились пять пассажиров и водитель, никто из них не пострадал.

Авария произошла на 15 километре автодороги ЗАТО Фокино — поселок Дунай в Приморском крае.

В результате ДТП два человека в легковой машине скончались, еще один пострадал. Он госпитализирован в местное медучреждение. Водитель и пассажиры автобуса не получили повреждений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на Урале выросло до 15 человек.

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