Шестилетний сын Евгения Плющенко начал зарабатывать раньше, чем его отец

Маленький Саша уверено идет к мечте стать олимпийским чемпионом и разделить пьедестал славы вместе с отцом — известным фигуристом Евгением Плющенко. На днях звездный отец признался, что сын давно обошел его в гонорарах, пишет StarHit.

«Санек зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате», — признается Евгений.

По словам фигуриста, хорошие деньги в спорте он заработал гораздо позже маленького Саши — примерно в 13 лет, а в 15 Плюшенко-старший уже порадовал отца новой машиной и купил трехкомнатную квартиру.

Яна Рудковская радуется, что у ребенка есть талантливый тренер и наставник, в лице собственного отца. Яна вспоминает, что именно она в свое время настояла на том, чтобы Гном Гномыч (так ласково родители называют своего сына — Прим.ред.) продолжил семейную династию фигуристов.

«Саша сам по себе большой трудяга. Он сегодня мне сказал, что хочет идти к своей мечте и стать олимпийским чемпионом», — говорит Рудковская.

Евгений не скрывает, что изначально был против того, чтобы сын занимался фигурным катанием и даже склонялся к футболу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская скрывает слезы от Плющенко.