Любовь Толкалина перечислила «пять вещей», которые намерена прекратить делать

Любовь Толкалина, вынужденная последние несколько месяцев постоянно опровергать слухи о своих романах с разными мужчинами, еще больше заинтриговала поклонников, намекнув на некие бурные события последних дней. Актриса пообещала все рассказать позже, а пока продемонстрировала решительный настрой что-то изменить в своей жизни.

«Пять вещей, которых нужно прекратить делать прямо сейчас: пытаться угодить всем, бояться перемен, жить в прошлом, вешать нос, накручивать себя. Начните сегодня», — написала Толкалина в своем Instagram.

Instagram @tolkalinaliuba

Свой пост актриса проиллюстрировала позитивным, умиротворяющим снимком, на котором идет по кромке воды босая в коротком черном платье. Намерения Толкалиной поддержали и коллеги по цеху, и простые подписчики.

«Хорошо сказано!

«Девиз в наступающем году!»

«Как вовремя вы это написали!»

«Золотые слова Люба, от вас идет позитив, положительная энергия и море позитива», — пишут единомышленники.

Но многие предпочли опустить смысл откровений артистки, обратив внимание на фотографию.

«Ух, хороша!»

«Бегущая по волнам»;

«Волшебная красота!»

«Люба, Вы прекрасны!»

«Совершенная!» — восхищаются поклонники Толкалиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Толкалина удивила публику, взявшись за оружие.