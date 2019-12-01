Любовь Толкалина удивила поклонников, взяв в руки оружие. Актриса опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует, глядя в прицел автомата.

«Это видимо следствие просмотра фильма „Большая Поэзия“…», — пояснила она, сопроводив снимок текстом песни Бориса Гребенщикова «Капитан Воронин».

Instagram @tolkalinaliuba

Реакция подписчиков оказалась диаметрально противоположной. Одних снимок восхитил, другие уверены, что оружие — это совсем не для Толкалиной.

«В кого это?»

«Ну, Любаша, ты даешь! Чисто киллер!»

«Хорошая машинка в красивых женских руках».

«Вам идет даже автомат».

«Любочка, вы такая женственная. Кто вам в руки дал это?»

«Иногда к целям не нужно идти». Так я бы озаглавила фото», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшую возлюбленную Егора Кончаловского Любовь Толкалину подозревали в близких отношениях с женатым Борисом Гребенщиковым. Однако вскоре выяснилось, что у актрисы бурный роман с британским телеведущим Джоном Уорреном, который, впрочем, тоже уже закончился. А буквально на днях Толкалина заявила, что уже четыре года находится в романтических отношениях с неким жителем Лондона.